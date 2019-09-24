Картину эпохи Возрождения нашли на кухне у простой француженки

Картину ранней эпохи Возрождения «Увенчание терновым венцом» живописца из Флоренции Чимабуэ нашли во Франции. Шедевр висел на кухне у местной жительницы прямо над плитой.

Как сообщил сайт The Guardian, картиной владеет жительница города Компьень на севере Франции. «Увенчание терновым венцом» висело в ее доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.

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Владелица думала, что это старинная икона и принесла местным аукционистам для оценки. Тогда и выяснилось, что полотно принадлежит флорентийскому мастеру проторенессансного периода. Ее предварительную стоимость оценили в шесть миллионов евро. Торги проведет аукционный дом Санлиса 27 октября.

По словам экспертов, анализ с использованием инфракрасных лучей не оставил сомнений, что картина выполнена Чимабуэ.

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Найденная картина, как предполагают искусствоведы, является частью серии из восьми полотен Чимабуэ, посвященной Страстям Христовым и его Распятию. Известны две другие картины из серии. «Богородица на троне с младенцем и двумя ангелами» висит в Национальной галерее Лондона, «Бичевание Христа» — в коллекции Фрика в Нью-Йорке.

Настоящее имя художника — Ченни ди Пепо, он жил на рубеже XIII–XIV веков.