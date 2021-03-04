Картину Бэнкси сожгли в прямом эфире. Видео

Блокчейн-компания Injective Protocol купила за 95 тысяч долларов у галереи Нью-Йорка картину британского уличного художника Бэнкси и в прямом эфире ее сожгла. Об этом сообщил телеканал CBS.

Все происходило в нью-йоркском районе Бруклин. Перед уничтожением работу аутентифицировал Pest Control. Это созданная Бэнкси организация для проверки его картин. Агентство подтвердило подлинность печати художника.

Группа коллекционеров и инвесторов сожгла черно-белую картину под названием Morons (White). На ней изображен аукцион предметов искусства — момент, когда «Подсолнухи» Ван Гога продали на аукционе за 31,4 миллиона долларов. Это произошло в 1987 году. Работа Бэнкси высмеивает людей, которые покупают дорогие картины.

Представитель Injective Protocol Мирза Уддин заявил, что их перформанс стал первым общеизвестным случаем, когда физически существующее произведение искусства превратилось в виртуальный актив. Молодые люди утверждают, что за оцифрованной формой искусства (NFT) будущее арт-индустрии.

Бэнкси — известный британский художник. Его настоящее имя неизвестно. Кроме того, он никогда не показывается на публике. Недавно кусок стены с граффити Бэнкси продали за «шестизначную сумму».