Картина с чернокожим Иисусом Христом появилась в британском соборе

Картина с чернокожим Иисусом Христом появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир. Ее разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Пост с фотографией картины разместила директор Центра средневековых и ранних современных исследований.

Картина появилась в 2019 году. Ее автор — художница Лорна Мэй Уодсворт. Как сообщило издание Daily Mail, она писала Христа с темнокожего жителя Ямайки.

Настоятель собора достаточно быстро согласился разместить картину на алтаре — ранее к этому призывал глава Англиканской церкви.

«Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш алтарь изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — заявил настоятель.

Ранее стало известно, что фонд США собрал более четырех миллионов долларов от сторонников Black Lives Matter.