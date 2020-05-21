Картина Пикассо за миллион евро досталась жительнице Италии

По информации сайта «Утро.ру», победительница решила принять участие в акции «1 Пикассо за 100 евро». Собранные средства от продажи лотерейных билетов направили в благотворительные фонды.

Итальянка Клаудия Боргоньо в качестве приза получит картину «Натюрморт», которую Пикассо написал в 1921 году.