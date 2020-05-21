Картина Пикассо за миллион евро досталась жительнице Италии
Жительница Италии купила лотерейный билет от французских общественных деятелей. Спустя некоторое время она выиграла картину художника Пабло Пикассо за миллион евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.
По информации сайта «Утро.ру», победительница решила принять участие в акции «1 Пикассо за 100 евро». Собранные средства от продажи лотерейных билетов направили в благотворительные фонды.
Итальянка Клаудия Боргоньо в качестве приза получит картину «Натюрморт», которую Пикассо написал в 1921 году.