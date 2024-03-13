13 марта 2024, 16:17
Картина «Близкий друг» Магритта ушла с аукциона за £33,6 млн
На торгах аукционного дома Christie’s, накануне прошедших в Лондоне, продали картину «Близкий друг» бельгийского художника Рене Магритта. Новый владелец заплатил за полотно 33,6 миллиона фунтов стерлингов, рассказало ИА НСН.
Картина была написана еще в 1958 году и не выставлялась на публике с 1998 года.
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Всего выручка торгов Christie’s с начала марта составила 196,6 миллиона фунтов стерлингов.
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