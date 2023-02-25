25 февраля 2023, 15:38
Картаполов заявил, что Украина продолжит провокации в отношении Крыма
Депутат Госдумы Картаполов оценил военные возможности Киева для захвата Крыма
Киев продолжит делать провокационные заявления по захвату Крыма, хотя у них сейчас нет для этого военной возможности. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей — их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», — сказал он.
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По его мнению, у них появится возможность атаковать не только Крым, но и другие направления в случае появления в арсенале ВСУ дальнобойных ракет. В связи с чем депутат выразил уверенность, что российская разведка и силы ПВО внимательно оценивают ситуацию и уже приняли необходимые меры.
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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет подготовку к захвату Крыма. По его словам, Киев наращивает оружие, формирует наступательные бригады и даже отправил бойцов на обучение за границу. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен открестился от этой затеи Зеленского, сказав, что этого хотят лишь украинские власти.
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Владимир Зеленский
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