Мир 25 февраля 2023, 15:38 Картаполов заявил, что Украина продолжит провокации в отношении Крыма Депутат Госдумы Картаполов оценил военные возможности Киева для захвата Крыма piqsels

Читать 360tv в

Киев продолжит делать провокационные заявления по захвату Крыма, хотя у них сейчас нет для этого военной возможности. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей — их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», — сказал он.

Реклама

По его мнению, у них появится возможность атаковать не только Крым, но и другие направления в случае появления в арсенале ВСУ дальнобойных ракет. В связи с чем депутат выразил уверенность, что российская разведка и силы ПВО внимательно оценивают ситуацию и уже приняли необходимые меры.

Реклама

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет подготовку к захвату Крыма. По его словам, Киев наращивает оружие, формирует наступательные бригады и даже отправил бойцов на обучение за границу. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен открестился от этой затеи Зеленского, сказав, что этого хотят лишь украинские власти.