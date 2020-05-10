Карта мира 1922 года появилась в Сети и удивила пользователей. Многих стран уже не существует

Благодаря свободному времени, которое навалилось на всех нас во время самоизоляции, можно восполнить пробелы в географии или истории, например. В Сети пользователи занялись изучением карты мира 100-летней давности. Многие с удивлением обнаружили для себя много нового.

Издание Reddit опубликовало карту мира 1992 года в отличном разрешении — при желании ее можно приблизить и увидеть, как в то время называлась та или иная страна.

Источник фото: Reddit.com

Один из пользователей спросил, как много государств с тех пор перестало существовать. Комментаторы принялись искать и нашли десятки таких стран. К примеру, на карте есть Индийская империя, сейчас это Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.

Другие заметили, что Иордании тогда не было, а вместо Ирана на карте значилась Персия. Также в упоминаниях — Югославия, Константинополь вместо Стамбула в Турции, Сандвичевы острова вместо Гавайских островов. Казахстан тогда называли Киргизской Республикой.

А если посмотреть на карту Российского государства, тогда Петербург значился Петроградом, а вместо Краснодара — Екатеринодар.