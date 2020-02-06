Карта из компьютерной игры Skyrim оказалась в украинском учебнике

Украинские учебники оказались кладезем необычных картинок и фотографий. Сначала в книге по истории нашли фото Киану Ривза, а теперь в учебнике по географии обнаружили карту из компьютерной игры Skyrim.

Открытие сделала журналистка Анна Чабарай и написала об этом на своей странице в Facebook.

«Географию в шестом классе некоторые точно учили по картам „Скайрима“», — заявила она.

Источник фото: Facebook

Авторы учебника для шестиклассников — Валерий Пеструшко и Ганна Уварова. Книгу в 2014 году выпустило издательство «Генеза». Тираж учебника — 101 648 экземпляров. РИА «Новости» уточнило, что издание прошло научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Карта из видеоигры находится на 37-й странице учебника в разделе «Земля на плане и карте».

The Elder Scrolls V: Skyrim — компьютерная игра. Ее действие происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль. Весь сюжет связан с могущественным драконом Алдуином и борьбой с ним.

Ранее в украинском учебнике по всемирной истории нашли изображение с актером Киану Ривзом. Авторы книги признали, что сделали это намеренно. Фото под названием «Обед на небоскребе» было сделано в 1932 году.