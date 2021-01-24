Карнавал в Венеции пройдет онлайн

Такая информация появилась за неделю до официального открытия мероприятия — 30 января. Теперь костюмированный праздник пройдет в виде мультимедиа-мероприятий в соцсетях, где организуют тематические площадки для разных возрастов.

Организаторы придумали для детей перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы. Подростки встретятся с инфлюенсерами, присоединятся к челленджам и выйдут на связь через TikTok. Для старшего поколения подготовили конкурс на самую красивую маску.

Праздник из дворца Вендрамин-Калерджи на берегу Гранд-канала будут транслировать по городскому телевидению и через аккаунты в соцсетях. Мероприятия пройдут 6-7 и с 11 по 16 февраля. Карнавал традиционно закроется в Жирный вторник, который в 2021 году выпадает на 16-е число.

В 2020 году Венецианский карнавал завершился на два дня раньше из-за роста числа заболевших COVID-19.

Ранее регион Ломбардия в Италии просидел на карантине в течение недели из-за ошибки в местной статистике. После пересмотра данных о количестве смертей его перевели из «красной» зоны в «оранжевую».