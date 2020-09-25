Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии

Крупнейший в мире ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро постигла участь многих массовых мероприятий. Его решили не проводить в феврале 2021 года из-за коронавируса.

Глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра объяснил, что решение связано с невозможностью обеспечить безопасность. Пока не ясно, будет ли в феврале в Бразилии вакцина от COVID-19 или нет.

«Школы самбы не имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы подготовиться к его проведению в феврале», — сказал он. Его процитировал портал портал G1.

Если препарат от коронавируса в ближайшее время все же появится, то мероприятие проведут, но уже в другие сроки.

Бразильский карнавал обычно продолжается пять дней. Он проходит перед Великим постом.

Бразилия — одна из стран, где больше всего заболевших и умерших от коронавируса. По последним данным, инфицированы 4 657 702 человек. От вируса скончались 139 808 бразильцев.

В России зафиксировано 1 128 836 заразившихся. За сутки больше всего случаев в Москве. Впервые за долгое время в городе зарегистрировали более 1000 заболевших. В связи с этим столичный мэр Сергей Собянин попросил компании вернуть сотрудников на удаленку, а пожилым лучше без лишней надобности не выходить на улицу.