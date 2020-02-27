    27 февраля 2020, 20:31

    Карнавал в Испании возмутил мировое сообщество танцами нацистов под Рианну

    Ирина Нагайникова

    В испанском городе Кампо-де-Криптана прошел карнавал, участники которого станцевали в нацистской форме и робах узников концлагерей под песню Рианны. Посольство Израиля осталось возмущено такой выходкой, сообщил «Царьград».

    Участники карнавального шествия в костюмах нацистов и узников концлагерей станцевали под песню Рианны Where Have You Been. Также присутствовала женщина с двумя доберманами на платформе, символизирующей газовую камеру.

    Родика Радиан-Гордон, посол Израиля в Испании осудила увиденное и назвала «позорной банализацией холокоста», «неприемлемой демонстрацией антисемитизма» и «оскорблением памяти жертв массового истребления евреев».

    Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя поддержала израильского дипломата. Она рассказала, что осталась в ужасе от увиденного.

    Ведущий программы «Еврозона» Владимир Сергиенко возмутился поведению испанцев на карнавале.

    «Это уже открытая пропаганда нацизма. Это нивелирование и оскорбление жертв нацизма», — написал он в своем telegram-канале.