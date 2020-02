Карнавал в Испании возмутил мировое сообщество танцами нацистов под Рианну

Участники карнавального шествия в костюмах нацистов и узников концлагерей станцевали под песню Рианны Where Have You Been. Также присутствовала женщина с двумя доберманами на платформе, символизирующей газовую камеру.

Родика Радиан-Гордон, посол Израиля в Испании осудила увиденное и назвала «позорной банализацией холокоста», «неприемлемой демонстрацией антисемитизма» и «оскорблением памяти жертв массового истребления евреев».

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя поддержала израильского дипломата. Она рассказала, что осталась в ужасе от увиденного.

Ведущий программы «Еврозона» Владимир Сергиенко возмутился поведению испанцев на карнавале.

«Это уже открытая пропаганда нацизма. Это нивелирование и оскорбление жертв нацизма», — написал он в своем telegram-канале.