Мир 08 февраля 2024, 19:41 Карлсона предупредили, что за интервью с Путиным его могут обвинить в шпионаже Newsweek: в США могут обвинить Такера Карлсона в шпионаже за интервью с Путиным РИА «Новости»

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Журналист Такер Карлсон рискует быть обвиненным в шпионаже в США после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Однако юрист Айан Корзин считает, что такие обвинения будут несостоятельными, так как американская конституция гарантирует свободу слова, сообщил журнал Newsweek.

«Такер Карлсон может столкнуться с „притянутым за уши“ обвинением по закону о шпионаже из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным», — написали авторы статьи.

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Юрист Айан Корзин уточнил, что расплывчатые формулировки в законе о шпионаже могут доставить Карлсону крупные неприятности после интервью. Он пояснил, что закон запрещает делиться сведениями с другими государствами.

Как предположил юрист, Карлсон мог заранее направить вопросы команде Путина перед интервью, или российские представители могли поделиться с ним информацией в поддержку СВО.

Вместе с тем Корзин отмечает, что конституция США предусматривает свободу слова, поэтому основания для такого обвинения слабые.

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля 9 февраля. Точное время публикации станет известно позже.