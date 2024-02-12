Мир 12 февраля 2024, 18:03 Карлсон заявил, что Путину не нужна Польша Карлсон: политики в США убедили себя, что Путину нужна Польша РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом Владимиром Путиным заявил, что ему не нужна Польша. Однако в США политики настаивают на том, что у России есть территориальные претензии на эту страну.

«Американские политики убедили себя, что Путин захватит Польшу. Я не защищаю Путина, я не его фанат, но в Польше нет ничего, чего Путину было бы нужно, на это не указывает абсолютно ничего», — сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

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Путин заявил в интервью Карлсону, что российские войска могут оказаться на польской территории только в том случае, если Польша нападет на Россию. При этом он подчеркнул, что ни одно государство Европы не интересует страну с точки зрения территориальных приобретений.

В Минобороны Польши не услышали российского президента. В оборонном ведомстве заявили, что, напротив, будут наращивать военный потенциал и укреплять армию.