Мир 12 февраля 2024, 18:26 Карлсон раскрыл главную цель интервью с Путиным Журналист Карлсон назвал целью интервью с Путиным узнать его мысли РИА «Новости»

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Главная цель интервью с президентом России Владимиром Путиным заключалась в том, чтобы узнать, о чем он думает. Реакция на заявления главы государства других людей не так интересна. На это на Всемирном правительственном саммите в Дубае указал американский журналист Такер Карлсон. Его выступление доступно в трансляции на официальной странице мероприятия в социальной сети X (бывший Twitter).

«Главная задача интервью с президентом России была в том, чтобы узнать, что думает Путин, а не все остальные», — пояснил Карлсон.

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Журналист добавил, что российский лидер четко обозначил, что хочет положить конец военным действиям на Украине. К такому шагу готовы уже все страны мира за исключением США.

«Лидеры всего мира, кроме США, готовы пойти на компромисс по Украине, и Владимир Путин — один из них», — добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил эмоциональную реакцию западных политиков на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону попыткой объясниться перед собственными избирателями. Он добавил, что важнее то, что они смогли в полной мере ознакомиться с позицией главы государства, которую он раскрыл в полной мере.