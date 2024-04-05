Мир 05 апреля 2024, 11:16 Карлсон обвинил конгрессменов в игнорировании потерь ВСУ Карлсон назвал позором неосведомленность конгрессменов США о боевых потерях ВСУ Kremlin Pool/Global Look Press

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Призвавшие конгресс США разблокировать военную помощь Украине политики не интересовались положением дел на поле боя. Они не имели представления о потерях армии, которую хотели профинансировать, заявил в X (бывшем Twitter) тележурналист Такер Карлсон.

По его словам, конгрессмены не знали и даже не могли предположить, сколько солдат погибли в конфликте на Украине. Несмотря на это, они призвали спонсировать продолжение боевых действий. Неосведомленность политиков возмутила Такера Карлсона.

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«Задайтесь вопросом: как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибли в конфликте, который вы оплачиваете? Позор», — заявил он.

Только с января по март 2024 года боевые потери Вооруженных сил Украины превысили 71 тысячу человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это почти втрое больше, чем в начале прошлого года.