Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Бывший глава Nissan и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлос Гон, который находился под домашнем арестом в Японии, покинул страну без имеющегося на то разрешения. Сейчас, уверяют СМИ, он в Бейруте.

Возможность отъезда Гона допустило агентство Kyodo со ссылкой на информацию японской прокуратуры. Меру пресечения экс-предпринимателю выбрали после его освобождения под залог.

В надзорном органе подчеркнули, что сейчас проверяют сведения об отбытии Карлоса Гона. Прокуроры заметили, что его выезд из Японии могли не санкционировать.

По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.

Французская газета Les Echos со ссылкой на источники сообщила, что экс-глава глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi прилетел вечером 30 декабря в Бейрут на частном самолете. По другим сведениям, Гон прилетел днем раньше.

Сам Карлос Гон уже подтвердил, что находится в Ливане. Его слова привело агентство Reuters.

«Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», — заявил бывший предприниматель, добавив, что японская судебная система отказывает людям в их основных правах.

Гона вместе с его ближайшим помощником Грегом Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Главу Nissan заподозрили в сокрытии доходов и в краже денег из фонда Renault. Бизнесмен заявил о своей невиновности. Скандал вокруг него обусловил начало проблем в японской корпорации.