Карлос Гон предрек банкротство Nissan в ближайшее годы

«Гон сказал мне, что Nissan, вероятно, станет банкротом в следующие два-три года», — поделился юрист.

«Газета.ru» напомнила, что Гона арестовали в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. В декабре прошлого года Гону удалось сбежать в Ливан. Его внесли на борт частного самолета в кейсе для звуковой аппаратуры. Через Стамбул он попал в Бейрут.

По словам Гона, он находился в заложниках у «коррумпированной» системы японского правосудия и не рассчитывал на справедливое решение суда.