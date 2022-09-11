Карла III официально признали королем Австралии | 360°

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Карла III официально признали королем Австралии

Премьер Австралии Альбанезе официально назвал Карла III главой страны

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Принца Чарльза — Карла III — официально признали главой Австралии. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. Его слова процитировал телеканал SBS.

Альбанезе огласил решение во время церемонии. Мероприятие прошло в здании парламента в Канберре.

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Премьер-министр также назвал дату национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Этим днем стало 22 сентября.

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По данным СМИ, глава австралийского правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха. Церемония прощания с Елизаветой II состоится 19 сентября. Ее проведут Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы II. Песков отметил, что протокол церемонии пока не оглашен.

В связи с этим он назвал преждевременным выбор представителя России на церемонии прощания с королевой Великобритании.

Австралия

Умерла Елизавета II

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