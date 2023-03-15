Мир 15 марта 2023, 12:05 Карл III наградил рыцарским титулом гитариста Queen Брайана Мэя

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Известный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Король посвятил музыканта в рыцари-бакалавры. Мэй теперь официально будет именоваться сэром за заслуги в музыкальной деятельности.

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Отмечается, что при награждении в Букингемском дворце также присутствовала жена музыканта, она получила титул леди.

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