15 марта 2023, 12:05
Карл III наградил рыцарским титулом гитариста Queen Брайана Мэя
Известный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Король посвятил музыканта в рыцари-бакалавры. Мэй теперь официально будет именоваться сэром за заслуги в музыкальной деятельности.
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Отмечается, что при награждении в Букингемском дворце также присутствовала жена музыканта, она получила титул леди.
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