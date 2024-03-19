19 марта 2024, 23:16
Карин Жан-Пьер назвала причину поражений ВСУ
Жан-Пьер: ВСУ теряют позиции из-за бездействия конгресса США
Медлительность США в вопросе предоставления военной помощи Украине привели ВСУ к серии поражений на поле боя. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя», — заявила она.
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По словам пресс-секретаря, американские конгрессмены должны в срочном порядке одобрить запрос Белого дома по поводу дополнительного финансирования Украины.
Американские конгрессмены пытаются вынести на голосование в палате представителей законопроект о помощи Украине в обход ее спикера Майка Джонсона, который выступает против документа.
Последний пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов Штаты передали в декабре 2023-го. В феврале сенат одобрил выделение 60,1 миллиарда долларов для Киева. В середине того же месяца палата представителей ушла на каникулы, поэтому голосования по документу не было.
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