Мир 01 мая 2023, 08:18 Карикатуру украинских властей на богиню Кали сочли оскорблением в Индии Политик Гупта: карикатура властей Украины на богиню Кали показала их истинное лицо Unsplash

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Украинские власти продемонстрировали свое истинное лицо, опубликовав карикатурное изображение индийской богини Кали. На это указал в Twitter старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.

«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. <…> Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — заявил он.

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Советник продемонстрировал скриншот твита украинского Министерства обороны. На снимке и карикатуре с общей подписью «Произведение искусства» изображены столб дыма после удара ВСУ по нефтебазе в Севастопольской бухте и индийская богиня смерти в образе актрисы Мерилин Монро. Позже Минобороны Украины по неизвестным причинам удалило публикацию.

Гупта также напомнил, что еще недавно, в апреле, замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова была в Дели и просила у Индии поддержки.

Пожар в хранилище топлива в Севастополе начался в ночь на 29 апреля. Причиной стала атака двух беспилотников. Четыре цистерны с топливом сгорели. На снабжении города топливом происшествие не сказалось — резервуары не предназначались для поставок на заправки.