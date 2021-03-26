Карикатуру на пророка Мухаммеда показали на уроке в Великобритании. Протесты уже начались

Один из учителей британской школы Batley Grammar School в городе Батли показал детям на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда. Возле учебного заведения уже прошла протестная акция, в которой участвовали несколько десятков человек.

Об этом сообщил телеканал Sky News. Он уточнил, что члены мусульманской общины собрались возле школы в четверг. Они потребовали уволить учителя, который показал детям карикатуру на пророка. По предварительным данным, речь идет об изображении, которое опубликовал журнал Charlie Hebdo.

Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик в эфире канала отметил, что обеспокоен протестной акцией.

Это неправильно, не нужно, чтобы учителя и сотрудники школы были испуганы, и сообщения о том, что учитель, возможно, скрывается, вызывают серьезное беспокойство. Это не тот путь, по которому мы хотим идти в этой стране, поэтому я решительно призываю людей, которых беспокоит этот вопрос, не делать этого», — отметил он.

Школа уже принесла публичные извинения. Руководство учебного заведения заявило, что учителя отстранили от работы на время расследования. При этом, по данным газеты The Mirror, протестующие собираются возле школы второй день подряд. Издание уточнило, что сегодня учебное заведение не работает.