Карикатуру на мэра Сан-Франциско назвали расистской. Но это часть рекламной кампании

В преддверии выборов главы Сан-Франциско кандидатка оплатила шуточный рисунок, который красуется на одной из улиц города. На нем действующий мэр изображена в образе темнокожей женщины в красном платье, на каблуках ногами вверх. В одной руке она держит сигарету, а в другой — стопку денег, мысленно представляя количество рабов. В Сети карикатуру окрестили расистской. Бывший сотрудник спецслужб США и по совместительству автор рекламы Скотт Беннетт рассказал «360», считает ли ее оскорбительной.

В нижней части рекламного щита есть запись о том, что его спонсировала кампания Эллен Ли Чжоу. Она одна из горстки людей, бросивших вызов действующему мэру Сан-Франциско — Лондон Брид. Чжоу также единственная республиканка в предвыборной гонке. Она ездит в пикапе, обклеенном агитационными плакатами, и обещает преобразить город.

«Я считаю Лондон Брид расисткой. Расизм проявляется в отношении к трем кавказцам, которые баллотируются в мэры, потому что никаких дебатов нет. Она отказалась от каких-либо дебатов. Я американка азиатского происхождения, есть еще один американец азиатского происхождения, баллотирующийся в мэры. Есть шесть кандидатов на должность мэра. Я считаю, что Лондон Брид — наиболее расистская персона во всем Сан-Франциско», — цитирует Чжоу KPIX 5.

По словам кандидатки в мэры, на карикатуре действующая глава города подсчитывает свою зарплату. «Мэр делает 350 тысяч долларов в год, пока люди умирают на улицах. Мэр получает большую жирную прибавку», — заявила Чжоу.

Многие представители политического сообщества города осудили рекламный щит, назвав уже его расистским. Так, член сената штата Калифорния, демократ Скотт Винер написал у себя в Twitter: «Этот расистский рекламный щит, направленный против мэра Лондон Брид, отвратителен и не имеет места в нашем политическом дискурсе. Кандидатка в мэры, которая разместила рекламу, Эллен Чжоу, — сторонник Трампа, поэтому, несмотря на презрение, в данном случае не удивлен расизму».

Член Наблюдательного совета Сан-Франциско Шаманн Уолтон также не остался в стороне: «Все должны возмущаться тем, что изображено на этом рекламном щите. Когда мы преодолеем эти расистские представления о чернокожих людях. Это отвратительно. Лондон Брид в мэры!» — написал он в Twitter.

Бывший офицер службы психологических операций армии США и по совместительству советник Чжоу Скотт Беннетт не считает карикатуру расистской.

Хотите верьте, хотите — нет, я придумал эту кампанию для кандидата в мэры Эллен Чжоу. Я работаю у нее советником. Никакого расизма здесь нет, просто реалии американской политической коррупции со стороны демократов Скотт Беннетт.

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По словам собеседника «360», он разработал картинку, опираясь на свой военный опыт. Таким щитом он хотел «шокировать» и «заставить трепетать неопределившихся избирателей». После увиденного, по мнению бывшего офицера, они должны проголосовать за Эллен Чжоу и положить конец коррупции в Сан-Франциско.

Реклама — часть более масштабной кампании, которую Беннетт планирует провести в течение следующих нескольких недель. Он хочет разоблачить торговлю детьми и «вопиющую коррупцию» нынешнего мэра. Выборы главы Сан-Франциско пройдут в ноябре этого года.