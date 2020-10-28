Карикатуру Charlie Hebdo на Эрдогана назвали выгодной для России

Нападки на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и на Турцию в целом ведут к разочарованию в западных ценностях. Это на руку России, которая позитивно общается с мусульманским миром. Таким мнением с «360» поделился директор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев.

«Для России, скорее, это ситуация (с карикатурой на Эрдогана — прим. ред.), которая несет потенциальную выгоду, потому что мы видим, что Россия достаточно толерантно относится к мусульманам, мы видим, что Россия, будучи страной христианской традиции, ведет достаточно позитивный диалог с мусульманским миром. И любые подобные нападки на Эрдогана и Турцию в лице Эрдогана, конечно же, ведут к разочарованию в Западе и западных ценностях, и, наверное, где-то это на руку России», — заявил эксперт.

Васильев подчеркнул, что эту карикатуру в Турции воспринимают и как выпал в сторону национального лидера, и как нападку на ислам. Собеседник назвал публикацию этой карикатуры ошибкой.

28 октября вышел свежий номер французского журнала Charlie Hebdo с карикатурой на Эрдогана. Анкара очень резко отреагировала на саму публикацию и на то, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее поддержал карикатуру на пророка Мухаммеда.