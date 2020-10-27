Журнал Charlie Hebdo анонсировал номер с карикатурой на Эрдогана

На карикатуре полуголый президент Турции сидит в кресле с открытой банкой напитка в одной руке. Другой он поднимает платье женщины-служанки. Подпись к изображению гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Новый номер журнала поступит в продажу в среду, 28 октября.

Источник фото: twitter

Отношения Турции и Франции обострились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати. Молодому мусульманину не понравилось, что преподаватель на своем уроке по гражданскому праву показал карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о свободе слова.

Во время траурных мероприятий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает решение журналистов публиковать любые изображения. Кроме того, он призвал усилить контроль за финансированием мечетей и создать организацию вместе с Советом мусульман Франции, которая поможет в формировании «просвещенного ислама».

Слова лидера европейской страны вызвали массу критики со стороны стран, где стран исламского мира. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что французскому коллеге необходимо «лечить психику». Также он обвинили его в создании «антиисламской системы». Также он призвал граждан бойкотировать французские товары.

Сегодня газета Ирана вышла с карикатурой на Макрона в образе дьявола. Издание подписало изображение «Парижский иблис».