Мир 27 мая 2023, 10:19 Карета превратится в тыкву. Борьбу США с угрозой дефолта сравнили со сказкой о Золушке Глава МВФ Георгиева сравнила борьбу США с угрозой дефолта и сказку о Золушке РИА «Новости»

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Властям США следует не затягивать борьбу с угрозой дефолта и решить проблему прежде, чем «карета превратится в тыкву», заявила глава МВФ Кристаллина Георгиева, напомнив сказку о Золушке. Она обратила внимание, что в данном случае речь идет не просто о потере хрустальной туфельки, а о стабильности мировой экономики, сообщил РБК.

«Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфли», — подчеркнула она.

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По оценке Георгиевой, Соединенные Штаты в связи с риском объявления дефолта уже несколько раз приближались к «краю пропасти». Тогда американские власти в последний момент принимали решения по его недопущению. Тем не менее им следует ускориться и не откладывать этот вопрос, добавила глава МВФ.

На сегодняшний день рынок облигаций Минфина США является «якорем стабильности мировой финансовой системы», указала она. По ее словам, если за этот якорь потянуть, то корабль мировой экономики окажется в неспокойных и, что еще хуже, неизведанных водах.

Спад американской экономики негативно повлияет на экономики во всем мире, это вызвало бы «шок за шоком», предупредила она.