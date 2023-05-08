Мир 08 мая 2023, 19:34 Кардиолог немецкой клиники «Шарите» стал подозреваемым в убийствах пациентов Полиция сообщила о задержании врача клиники «Шарите» по подозрению в убийствах пациентов Unsplash

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Уволенный из немецкой клиники «Шарите» врач-кардиолог стал подозреваемым в деле об убийстве двух пациентов в отделении интенсивной терапии. По версии следователей, врач сознательно вводил тяжелобольным людям летальные дозы седативного препарата. На это указали в релизе полиции и прокуратуры Берлина.

В ведомствах уточнили, что речь идет о смертях пациентов в 2021 и 2022 годах. При этом в августе прошлого года руководство клиники уволило медика.

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Также лечебное учреждение подало жалобу, в которой назвало подозрение своего бывшего специалиста необоснованным. По суд выдал ордер на арест врача, несмотря на отсутствие посмертного медицинского заключения.

Решение о дальнейшей судьбе кардиолога примет окружной суд Тиргартена. Уголовная полиция Берлина продолжила расследование.

В России клиника «Шарите» стала известна как место лечения Алексея Навального. Его доставили туда из больницы Омска частным медицинским бортом.

Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Томска. В местной больнице врачи оказали всю помощь пациенту, но родственники потребовали его перевода в немецкую клинику для уточнения диагноза и составления плана лечения.