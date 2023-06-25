Мир 25 июня 2023, 20:38 Кардинальные перемены в конфликте с Россией предсказали на Украине Глава МО Украины Резников предрек кардинальные перемены в конфликте с Россией в 2023 году РИА «Новости»

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Текущий год приведет к кардинальным переменам в конфликте с Россией. Таким прогнозом глава Минобороны Украины Алексей Резников поделился в интервью Fox.

«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал он, отвечая на вопрос о продолжительности конфликта. Дать конкретный ответ о его завершении украинский министр не смог.

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Министр обороны Украины в также прокомментировал данные о контрнаступлении ВСУ, отметив, что речь пока идет только о «подготовительной операции». По его словам, у российской армии сейчас «очень крепкие линии обороны, особенно минные поля».

Ранее заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска перейдут к активным боевым действиям в ближайшие два-три месяца. По его словам, ВСУ ориентируются на середину лета, чтобы оценить силы ВС РФ после перегруппировки и модернизации.

Советник президента Украины Михаил Подоляк обвинил в неудачах контрнаступления страны Запада. По его словам, они слишком долго думали для предоставления оружия, что помогло России выиграть время для крепкой обороны.