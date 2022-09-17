Кардинал Ватикана попал под артобстрел на Украине | 360°

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Кардинал Ватикана попал под артобстрел на Украине

Отправленный Ватиканом с гуманитарной миссией кардинал попал под артобстрел на Украине

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Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский попал под артиллерийский обстрел на Украине. Как сообщил портал Vatican News, священник находился в Запорожской области.

Кардинал в сопровождении двух католических епископов отправился на грузовике с продуктами питания, чтобы раздать еду жителям пострадавших районов. Но, не доехав до места, священнослужители попали под артиллерийский обстрел.

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«Внезапно начали падать ракеты. <…> Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать, нужно знать — куда», — заявил кардинал Краевский.

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По его словам, ему удалось найти укрытие. Всем находящимся там людям вне зависимости от и веры он вручил четки.

«Мы помолились какое-то время, сколько нам позволили, я дал свое благословение и мы расстались», — добавил он.

Кардинал Конрад Краевский прибыл на Украину в начале марта. С гуманитарной миссией его направил папа Франциск. Священник постоянно ездит в Польшу, где оказывает помощь беженцам.

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