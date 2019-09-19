Карди Би пригласили на съемки новой версии американского сериала «Моя прекрасная няня»

Карди Би пожаловалась, что ради фанатов она тратит на себя $250 тысяч в месяц Подробнее

Команда Карди Би ведет переговоры с Фрэн Дрешер, которая еще в прошлом году заявила о желании снять новую версию сериала. Режиссер считает певицу идеальной кандидатурой на эту роль. По ее словам, известная рэп-исполнительница заинтересована в участии в проекте.

Дрешер надеется, что Карди Би хватит дисциплины для еженедельного шоу. Впрочем, она готова установить удобный график для исполнительницы, чтобы та все успевала. По ее мнению, шоу может стать для Карди возможностью работать рядом с домом и проводить время с дочерью, в мини-концертные туры исполнительница сможет ездить во время отдыха.

Сериал «Моя прекрасная няня» приобрел большую популярность в России. Однако далеко не все знают, что приключения «няни Вики» основаны на американском ситкоме «Няня», которые показывали на телеэкранах с 1993 по 1999 год. Тогда главную роль исполнила Фрэн Дрешер.