Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве Уэста

Об этом она сообщила в Instagram. В своем обращении жена рэпера рассказала каково это жить с человеком, который имеет проблемы с ментальным здоровьем.

«Я никогда открыто не говорила о том, как это затронуло наш дом, потому что я всегда стремлюсь защитить наших детей и право Канье на приватность, когда это касается его здоровья. Но сегодня, мне кажется, я должна прокомментировать ситуацию, потому что дело неправильных представлений о психическом здоровье», ― написала она.

Она отметила, что понимает реакцию людей, потому что не все знают каково это, иметь такое расстройство. Вместе с тем Кардашьян согласилась, что Уэст — публичное личность и иногда его поступки вызывают бурную реакцию. Она объяснила, что сейчас рэпер находится под колоссальный давлением. Также его болезнь осложнила изоляция от внешнего мира и недавняя потеря матери.

Он потрясающая, но сложная личность. <…> Те, кто близок с Канье, знают, какой он в душе и понимают, что его слова иногда не соответствуют его намерениям Ким Кардашьян

Она подчеркнула, что с биполярным расстройством не делает мечты и амбиции несбыточными. По ее словам, эта особенность является частью личности Уэста. Кардашьян напомнила, что болезнь не помещала рэперу воплотить в жизнь многие гениальные идеи.

В конце Ким попросила поклонников и прессу проявить сочувствие и дать им спокойно пройти этот жизненный этап.

«Спасибо тем, кто выразил обеспокоенность состоянием Канье и спасибо за понимание. С любовью и пониманием, Ким Кардашьян-Уэст», ― заключила она.

На днях Уэст признался своим поклонникам, что уже несколько лет хочет развестись со своей женой. Причиной таких раздумий стала ревность.