Киевский режим использует заградительные отряды из «Правого сектора»* для предотвращения дезертирства, рассказал украинский военнопленный, старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.

Моральное состояние солдат 57-й мотопехотной бригады ухудшалось с каждым днем, были перебои со снабжением, деньги не платили с февраля, сообщил пленный.

«Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать», — передает РИА «Новости» слова Янковского.

Украинское командование в попытке предотвратить дезертирство прислало заградительные отряды. В бою они следили, чтобы солдаты ВСУ не покидали позиций и стреляли без предупреждения при любом подозрении.

«К нам прибыла группа из центра, около десяти человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — сообщил военнопленный.

Возглавлял группу активист «Правого сектора»* Вуйко с позывным «Каратель». Янковский отметил, что это очень жестокий человек. В заградотряде также был снайпер с позывным «Ворон».

«Во время боя он занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет „мочить“ всех, кто бежит не в том направлении», — рассказал военнопленный.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.