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    11 июня 2021, 21:28

    Карасин прокомментировал партнерские отношения России и Кубы

    Арина Бобкова

    Куба является стратегическим союзником России. Такого мнения придерживается председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сообщил «Парламентская газета» со ссылкой на сайт палаты.

    «Куба — стратегический союзник России. У наших стран исторически сложились партнерские, доверительные отношения», — заявил российский политик в ходе беседы с послом Кубы в России Хулио Антонио Гармендей Пеньей.

    Политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса и проведение компании по вакцинации населения. Карасин напомнил о Заявлении, которое Россия отправила США. В нем было сказано о необходимости прекращения экономической блокады, которую власти США проводят в отношении республики. Кубинский посол поблагодарил Россию. Он отметил также, что Куба и Россия осуществляют взаимовыгодное сотрудничество.