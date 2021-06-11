Карасин прокомментировал партнерские отношения России и Кубы

Куба является стратегическим союзником России. Такого мнения придерживается председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сообщил «Парламентская газета» со ссылкой на сайт палаты.

«Куба — стратегический союзник России. У наших стран исторически сложились партнерские, доверительные отношения», — заявил российский политик в ходе беседы с послом Кубы в России Хулио Антонио Гармендей Пеньей.

Политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса и проведение компании по вакцинации населения. Карасин напомнил о Заявлении, которое Россия отправила США. В нем было сказано о необходимости прекращения экономической блокады, которую власти США проводят в отношении республики. Кубинский посол поблагодарил Россию. Он отметил также, что Куба и Россия осуществляют взаимовыгодное сотрудничество.