Украинский политолог рассказал о расколе в команде Зеленского

Карасев отметил, что часть депутатов правящей партии «Слуга народа» не разделяют языковую политику, представленную властью. Помимо этого их не устраивает простой в урегулировании конфликта на Донбассе. Большинство их них стали проявлять внимание к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумову. Он показывает более четкую и опредленную позицию, а также претендует на лидерские позиции, надеясь на продолжение самостоятельной политической карьеры, написал Newinform.

«Начинается раскол в команде, уже да, уже есть в какой-то мере. Мы же видим заявление Разумкова по русскому языку, по изменениям в закон о языке. Оно же тоже связано с тем, что он несколько старается идти в линии предвыборной кампании и их обещаний. Ему легче, потому что у него нет обязанности решать конфликт на Донбассе», — пояснил политолог.

Он также не исключил, что это все может быть парной игрой.