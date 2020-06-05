    05 июня 2020, 20:42

    Украинский политолог рассказал о расколе в команде Зеленского

    Анастасия Кременчугская

    Вадим Карасев, украинский политолог, считает, что в команде президента Украины Владимира Зеленского намечается раскол. Местные политики продолжают внутреннюю борьбу за влияние в стране. Об этом сообщил портал «ПолитНавигатор».

    Карасев отметил, что часть депутатов правящей партии «Слуга народа» не разделяют языковую политику, представленную властью. Помимо этого их не устраивает простой в урегулировании конфликта на Донбассе. Большинство их них стали проявлять внимание к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумову. Он показывает более четкую и опредленную позицию, а также претендует на лидерские позиции, надеясь на продолжение самостоятельной политической карьеры, написал Newinform.

    «Начинается раскол в команде, уже да, уже есть в какой-то мере. Мы же видим заявление Разумкова по русскому языку, по изменениям в закон о языке. Оно же тоже связано с тем, что он несколько старается идти в линии предвыборной кампании и их обещаний. Ему легче, потому что у него нет обязанности решать конфликт на Донбассе», — пояснил политолог.

    Он также не исключил, что это все может быть парной игрой.