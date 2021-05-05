Карантинные ограничения ослабили в Эстонии

Эстонские власти решили смягчить коронавирусные ограничения. Об этом сообщил сайт inc-news со ссылкой на местные СМИ.

Послабление ограничений коснулось школ, выставок, музеев и ресторанов. Ученики начальных и выпускных классов вернулись к занятиям в очном формате, а в заведениях общепита разрешено обслуживать клиентов на летних террасах. Что касается любителей спорта, то они снова могут заниматься в закрытых помещениях. Бани, спа-центры, кинотеатры и театры остаются закрытыми.