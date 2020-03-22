Россиянка и ее возлюбленный спрятались на карантин в землянке

Молодые люди выкопали себе землянку и планировали жить в ней до тех пор, пока власти страны не отменят карантин. Однако план пришлось пересмотреть после того, как 32-летняя россиянка почувствовала себя плохо. Спустя несколько дней после того, как пара самоизолировалась в землянку, 43-летний перуанец позвонил спасателям и попросил о помощи. Его спутница не могла ходить и у нее кружилась голова.

Группа спасателей обнаружила пару под ветками. К моменту их прибытия россиянка и перуанец были голодные и замерзшие. К жизни в лесу они не подготовились. Пара не взяла с собой даже теплую одежду и обувь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, россиянка и перуанец отделалась легкой гипотермией.

Пандемия коронавируса вызвала панику среди жителей всей планеты. Число зараженных в мире перевалило за 300 тысяч. Вакцина от нового коронавируса появится еще не скоро — где-то через год. Сначала ее нужно испытать, а потом произвести столько, чтобы хватило на всех.

Новый тип коронавируса, несмотря на усилия всего мира, пока еще мало изучен. Каждый день появляются новые факты, опровергающие слухи.