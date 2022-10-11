Карантин ужесточат в Китае на фоне роста числа заболевших ковидом | 360°

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Карантин ужесточат в Китае на фоне роста числа заболевших ковидом

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В китайском городе Фэньян (провинция Шаньси) власти приняли решение ужесточить карантин на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылеой на местные СМИ.

Также об ограничительных мерах сообщили в Хух-Хото — административном центре региона Внутренняя Монголия. Регион планируется закрыть для въезда транспортных средств и пассажиров из других регионов страны.

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За последние две недели там выявили около 2000 новых случаев заболевания коронавирусом. Власти Китая не хотят обострения ситуации на фоне подготовки к съезду правящей Коммунистической партии.

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