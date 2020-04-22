Карантин продлили на Украине до 11 мая

«При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая», — цитирует Шмыгаля газета «Взгляд».

Украинское правительство ввело карантин с 12 марта. С шестого апреля его ужесточили. В частности, жителям страны запретили гулять в парках, на набережных и лесопарковых зонах, а также посещать детские и спортивные площадки. Кроме того, при выходе на улицу их обязали носить средства индивидуальной защиты.