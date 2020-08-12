Карантин отменили для иностранных туристов в Тюмени

Уточняется, что туристам будет необходимо соблюсти ряд профилактических мер, в том числе сдать теста на коронавирус перед поездкой.

«Соответствующие корректировки внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 „О введении режима повышенной готовности“», — пояснили в оперштабе.