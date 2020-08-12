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    12 августа 2020, 18:14

    Карантин отменили для иностранных туристов в Тюмени

    Дарья Морозова

    Обязательный двухнедельный карантин отменили для тех, кто приезжает из-за рубежа в Тюмень. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

    Уточняется, что туристам будет необходимо соблюсти ряд профилактических мер, в том числе сдать теста на коронавирус перед поездкой.

    «Соответствующие корректировки внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 „О введении режима повышенной готовности“», — пояснили в оперштабе.

    Новости SMI.FM