Карантин отменили для иностранных туристов в Тюмени
Обязательный двухнедельный карантин отменили для тех, кто приезжает из-за рубежа в Тюмень. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что туристам будет необходимо соблюсти ряд профилактических мер, в том числе сдать теста на коронавирус перед поездкой.
«Соответствующие корректировки внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 „О введении режима повышенной готовности“», — пояснили в оперштабе.