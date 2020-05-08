Карантин немного изменил привычную жизнь в Китае

«Средняя школа действительно вышла на занятия, но младшие классы еще не везде, в каждой провинции по-разному. Шляп не видела, но знаю, что при входе в школу строгий контроль. Пока непонятно, когда откроются детские садики», — отметила Дорофеева.

Полеты над территорией Китая разрешили, однако прилететь в страну пока нельзя. Прежнюю работу начали даже фитнес-клубы, но с сокращенными часами работы и количеством человек в зале.

«Жизнь почти похожа на прежнюю. Я маску ношу на подбородке, но при входе в магазин или такси обязательно использую», — заключила собеседница.