Власти Израиля вводят жесткий карантин на три недели

Карантин начнется в 14:00 пятницы и продлится три недели. Передвижение граждан ограничат 500 метрами от дома. Будет ограничена работа в государственном и частном секторе. Закроются рестораны, непродовольственные магазины и школы. Людям разрешат собираться максимум по 10 человек в помещении и до 20 человек на улице.

Израиль станет первой страной, во второй раз вводящей карантин из-за пандемии.

Спустя три недели ограничительные меры могут продлить. Карантин одобрили после резкого роса случаев COVID-19 в последние дни, а также на фоне критики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за недостаточной борьбы с вирусом и экономическими последствиями эпидемии.

На следующей неделе начинаются еврейские праздники: 19–20 сентября будет отмечаться еврейский Новый год (Рош-Хашан), а 28 сентября Судный день (Иом-кипур).

С прошлой недели в Израиле ежедневно регистрируется более четырех тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 там погибли 1108 человек.