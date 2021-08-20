Карантин из-за роста заболеваемости ковидом продлили на месяц в Сиднее

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс ужесточили ковидные ограничения в Сиднее и некоторых других районах из-за сложной эпидемической ситуации. Местные медики за сутки выявили 644 новых случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли четыре человека. Об этом рассказала глава правительства региона Глэдис Береджиклян.

«Мы продлеваем карантин еще на месяц и вводим дополнительные меры в ряде районов, вызывающих наибольшую озабоченность [из-за роста числа заболевших ковидом]», — приводит ТАСС слова чиновницы.

Береджиклян отметила, что жесткие ограничения будут действовать в Новом Южном Уэльсе, пока специалисты не зафиксируют эффект от масштабной вакцинации, которая идет несколько недель.

Жителей Сиднея обязали носить маски даже на улице. Также в 12 районах мегаполиса, где выявили наибольшее число заболевших, с 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Вспышка коронавируса началась в штате в середине июня. С тех пор ситуация ухудшилась. По данным Университета Джона Хопкинса, в Австралии за все время пандемии выявили более 42 тысяч случаев СОVID-19. Умерли 976 человек.