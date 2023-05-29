Мир 29 мая 2023, 15:59 Карандаш Адольфа Гитлера продадут на аукционе почти за восемь миллионов рублей Guardian: посеребренный карандаш Адольфа Гитлера продадут на аукционе в Белфасте

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Посеребренный карандаш, который мог принадлежать основателю тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфу Гитлеру, собираются выставить на аукционе в Белфасте. Об этом сообщила газета Guardian.

На карандаше выгравированы инициалы AH. Предположительно этот сувенир подарила Гитлеру на 52-й день рождения его возлюбленная Ева Браун. По данным издания, карандаш оценивается до 80 тысяч фунтов — почти восемь миллионов рублей.

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Изначально карандаш был куплен коллекционером на аукционе в 2002 году, а теперь снова выставлен на продажу. Управляющий директор аукционного дома Карл Беннетт считает, что эта письменная принадлежность Гитлера заинтересует весь мир.

«Важность личного карандаша Гитлера с гравировкой заключается в том, что он помогает раскрыть скрытую часть истории, давая уникальное представление о личных отношениях Гитлера, которые он тщательно скрывал от глаз общественности», — заявил он.

Беннетт добавил, что тщательное исследование и обсуждение с продавцом товара того, где он был получен, «вселяют уверенность в том, что-то, что я говорю людям, является реальным товаром». Тем не менее он отметил, что понимает людей, которые не хотят приобретать вещь, принадлежащую диктатору.

«Но для меня, как для высококлассного коллекционера военных предметов, они сохраняют часть нашего прошлого и должны рассматриваться как исторические объекты, независимо от того, была ли история, на которую они ссылаются, одной из самых темных и противоречивых в истории человечества», — заключил Беннетт.

Роман Адольфа Гитлера и Евы Браун длился более 10 лет, однако брак их был недолгим — двое суток. Они расписались в ночь 29 апреля 1945 года. Гитлер находился в состоянии страха и паники. Он сильно боялся, что попадет в руки советских войск. Вечером следующего дня оба скончались. Их тела нашли в бункере.