  • Каракас заявил об урегулировании ситуации с посольством Венесуэлы в Бразилии

    14 ноября 2019, 15:42

    Артур Блянихов

    Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter заверил, что сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которые вторглись в посольство страны в Бразилии, покинули его территорию мирным путем. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, поверенный Каракаса в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил сообщение о вторжении сторонников Гуайдо в посольство и призвал бразильские власти предоставить дипломатам необходимую защиту.

    Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что после 12 часов нахождения на территории диппредставительства группа вторгшихся людей покинула посольство мирным путем.

    «Мы благодарим бразильские общественные движения за их решительную поддержку», — написал глава венесуэльского МИД.