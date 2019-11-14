Каракас заявил об урегулировании ситуации с посольством Венесуэлы в Бразилии

По данным информагентства, поверенный Каракаса в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил сообщение о вторжении сторонников Гуайдо в посольство и призвал бразильские власти предоставить дипломатам необходимую защиту.

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что после 12 часов нахождения на территории диппредставительства группа вторгшихся людей покинула посольство мирным путем.

«Мы благодарим бразильские общественные движения за их решительную поддержку», — написал глава венесуэльского МИД.