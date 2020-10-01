Карабах заявил, что сбил вертолет ВВС Азербайджана

Карабахские военные сбили вертолет и самолет ВВС Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

«Сегодня ПВО Армии обороны сбила один самолет и один вертолет. Сбитый вертолет упал на территорию, контролируемую Армией обороны», — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

При этом спустя некоторое время пресс-служба опубликовала пост о еще одном сбитом самолете противника. Но никаких подробностей не привела.

Ранее в министерстве заявляли, что сбитый вертолет упал на иранскую территорию. При этом ведомство подчеркнуло, что в этом нет никакого умысла, так как подобные ситуации неизбежны во время проведения боевых действий.

Военные Азербайджана и Армении продолжают конфликт. Стороны перекладывают ответственность за начало боевых действий друг на друга. Пока пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны прекратить огонь. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто назвал Армению «страной-оккупантом» и заявил о своей поддержке Баку.