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    04 октября 2020, 10:54

    Карабах сообщил об уничтоженном военном аэродроме в Азербайджане

    Андрей Иванов

    Армянские силы уничтожили военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа. Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была относительно спокойной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
    Карабах сообщил об уничтоженном военном аэродроме в Азербайджане

    «Взорван военный аэродром Гянджи», — написал Погосян. Ранее пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян заявила, что с территории Армении в направлении Азербайджана никакого огня не ведется.

    Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже восьмой день. Утром 4 октября в столице непризнанной республики Степанакерте прогремели взрывы. МИД Армении сообщил о ракетном обстреле города армией Азербайджана.

    Накануне на передовой линии фронта побывал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он рассказал, что увидел воодушевление и героизм. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что единственным условием окончания военных действий в регионе станет выход из конфликта Турции, которая открыто поддержала в этом противостоянии Баку.

    Новости SMI.FM