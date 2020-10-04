Карабах сообщил об уничтоженном военном аэродроме в Азербайджане

«Взорван военный аэродром Гянджи», — написал Погосян. Ранее пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян заявила, что с территории Армении в направлении Азербайджана никакого огня не ведется.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже восьмой день. Утром 4 октября в столице непризнанной республики Степанакерте прогремели взрывы. МИД Армении сообщил о ракетном обстреле города армией Азербайджана.

Накануне на передовой линии фронта побывал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он рассказал, что увидел воодушевление и героизм. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что единственным условием окончания военных действий в регионе станет выход из конфликта Турции, которая открыто поддержала в этом противостоянии Баку.