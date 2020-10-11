Карабах призвал Россию, Иран и Армению создать единый антитеррористический центр

Ранее сообщалось, что по данным внешней разведки России, в Нагорном Карабахе воюют боевики международных террористических групп. Они выступают в качестве наемников. Об этом говорил и президент Сирии Башар Асад.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин перечислил группировки, которые отправили своих наемников в Карабах. Это «Джебхат ан-Нусра»*, «Фиркат аль-Хамза»*, «Султан Мурад»*. Таких боевиков тысячи, и все они хотят заработать побольше денег в Нагорном Карабахе.

О перебросе боевиков в район военных действий между Арменией и Азербайджаном говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он обвинил в этом Турцию. На это президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил, что никаких наемников нет и нужно извиниться за необоснованные обвинения. Он же сказал, что боевики воюют как раз со стороны Армении.

*террористические организации, запрещенные в России.