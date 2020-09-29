Карабах подтвердил применение истребителя F-16 в своем воздушном пространстве

«Применение F-16 зафиксировано в воздушном пространстве Арцаха (второе официальное название Нагорно-Карабахской Республики — прим. ред»)», — сказал Саркисян. Никаких деталей по этому делу он не привел.

Военный уточнил, что азербайджанская армия добилась определенных успехов благодаря турецкому вмешательству в конфликт.

Во вторник днем, 29 сентября, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких военно-воздушных сил сбил армянский военный самолет Су-25. Пилот в результате удара погиб.

Она уточнила, что истребитель вылетел из аэропорта азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия авиации и беспилотников, которые наносили удары по населенным пунктам в Карабахе и Армении.

Средства контроля зафиксировали, что турецкий самолет сбил Су-25 в тот момент, когда он отлетел от границы с Азербайджаном на 60 километров.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что сообщения об использовании истребителя F-16 в карабахском конфликте не соответствуют действительности. Об этом говорили и в Минобороны Азербайджана. Глава пресс-службы ведомства Вагиф Даргяхлы назвал заявления армянских коллег ложью и фантазией пропагандистской машины.

Сегодня в программе «60» минут на телеканале «Россия 1» выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем выступлении азербайджанский лидер опроверг присутствие Турции в конфликте. Он заявил, что Баку получает от Анкары только моральную поддержку. С этим мнением не согласился армянский премьер. Пашинян заявил, что по по его информации высокопоставленные турецкие военные и инструкторы находятся в командных пунктах Азербайджана и именно они отдают приказы.

Вооруженные столкновения между армией Азербайджана и военными Карабаха и Армении идут уже третий день. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на приграничных территориях, что привело к гибели мирных жителей.

Официальный Баку заявил, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. Министерство обороны Армении обвинили Азербайджан в приминении авиации для нанесения ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Все три стороны ввели военное положение.

Москва призвала стороны к прекращению ведения огня и началу мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все страны сейчас должны сделать все, чтобы стороны перешли к дипломатическому способу регулирования конфликта.