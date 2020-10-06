Нагорный Карабах рискует стать плацдармом для террористических группировок — туда уже начали перебрасывать боевиков «Джебхат Ан-Нусры»*. Есть риск, что они смогут попасть на территорию России.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в заявлении, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Он отметил, что боевики из террористических организаций уже сейчас устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Речь идет о сотнях и тысячах радикально настроенных людей, которые планируют заработать на новой войне в регионе. Он подчеркнул, что противостояние в Карабахе притягивает боевиков из различного рода международных террористических структур как магнит.

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] „Джебхат ан-Нусра“*, „Фиркат аль-Хамза“, „Султан Мурад“, а также экстремистских курдских группировок», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что этот факт не может не беспокоить Россию — есть риск, что Закавказье станет новым плацдармом для международных террористических организаций. Обосновавшись там, они смогут проникать с страны, соприкасающиеся с Арменией и Азербайджаном. В число таких государств попадает и Россия.

Ранее RT напомнил о заявлении президента Сирии Башара Асада, который назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана главным инициатором обострения в Карабахе. Он также отметил, что Турция перебрасывает туда террористов из Сирии и других стран.

Nation News отметил, что 6 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Баку на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил, что Анкара готова оказать Баку любую поддержку, которая понадобится.

*террористические организации, запрещенные в России.