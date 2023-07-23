Мир 23 июля 2023, 04:18 «Капризный ребенок». В США заявили о все меньшем желании помогать Киеву из-за Зеленского The Hill: американские чиновники недовольны капризами и неблагодарностью Зеленского Официальный сайт президента Украины

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Американские чиновники все больше недовольны неблагодарностью президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, он ведет себя «как избалованный ребенок», написал в статье для The Hill экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.

Он отметил, что официальных лиц в США все больше беспокоит отсутствие прозрачности в вопросе предоставления помощи Киеву. Эксперт напомнил, как в июне 2022 года президент США Джо Байден в разговоре с Зеленским вышел из себя и перешел на крик. Он объявил украинскому коллеге о выделении помощи на один миллиард долларов, а в ответ услышал список дополнительных нужд.

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В июле этого года Зеленский, отправляясь на саммит НАТО в Вильнюсе, назвал «беспрецедентным и абсурдным» отсутствие конкретной даты приглашения страны в альянс.

«Год спустя администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского. Пока президент Байден был в Вильнюсе на саммите НАТО, его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, не произнося имя Зеленского, выступил с колким замечанием явно в его адрес», — констатировал Маккинон.

По его мнению, благодарность украинского лидера должна быть больше, так как помощь, которую США предоставляют Киеву равна или даже превосходит всю поддержку Европы «вместе взятую».

«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши сограждане начинают уставать от его поведения. Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», — привел автор статьи слова другого чиновника высшего ранга.

Ранее экс-советник Кучмы Леонид Соскин предостерег, что Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за своих постоянных истерик.